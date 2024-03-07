الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة وصندوق مارشال الألمانى يعلنان "شراكة المدن" لإعادة إعمار أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وصندوق مارشال الألمانى للولايات المتحدة، مقره واشنطن، عن إنشاء "شراكة المدن الأوكرانية من أجل التعافى الحضرى المستدام"، وهى شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الأوكرانيين على إعادة تصميم وبناء مدن مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة والصندوق سيتعاونان لـ "حشد أصحاب المصلحة" الرئيسيين والخبراء الفنيين وشركاء التمويل للمساعدة فى جهود الشراكة مع الاستفادة من طاقة وبراعة الشركات والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.

وسيقيم الصندوق، شراكات وبرامج وتحالفات جديدة عبر الأطلسى بين الكيانات الأوروبية والأمريكية؛ من أجل المساعدة فى تعافى وإعادة تطوير ما يصل إلى ثلاث مدن أوكرانية. وفى هذه العملية، ستساعد الشراكة فى تمكين جيل جديد من مسؤولى المدن الأوكرانية، والمخططين الحضريين، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، وفرق البناء لإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام الأساليب المستدامة.

وسوف يتعاون برنامج شراكة المدن الأوكرانية وينسق مع حكومة أوكرانيا والاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية لمساعدة المدن المستفيدة فى العثور على الموارد التى تحتاجها لإعادة البناء.

وتمد الشراكة لمدة ثلاث سنوات، وسيتم إطلاقها رسميًا فى مؤتمر "تعافى أوكرانيا" خلال يونيو فى برلين.

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