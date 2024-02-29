إيطاليا تدعو لوقف إطلاق النار فى غزة وتُحمل إسرائيل مسئولية حماية المدنيين

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحث إسرائيل على حماية السكان الفلسطينيين.

وكتب تاجاني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس: إن الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من أنباء عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسليم المساعدات في مدينة غزة.

ودعا تاجاني إسرائيل إلى “التأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات” فيما يتعلق بالحادث الذي وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه “مذبحة” وألقت باللوم فيه على القوات الإسرائيلية. وزعمت إسرائيل أن العديد من الضحايا دهستهم شاحنات المساعدات.

اعمال العنف الاسرائيلية

وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، عن “فزعها العميق وقلقها” إزاء أعمال العنف، داعية إسرائيل إلى “التحقق بشكل عاجل من ديناميكيات الحادث والمسؤوليات النسبية عنه”.