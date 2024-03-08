الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هينو كلينك: هناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكى على إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

قال هينو كلينك، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكي على إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على أمريكا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجدت نفسها في موقف خاسر على كل الأصعدة، إذ أن إدارة بايدن تنتقد حكومة نتنياهو بشكل متزايد بسبب العمليات في غزة، سواء كان ذلك علنًا أو تسريبًا، ويتم النظر إليه في بعض الدوائر على أنه تراجع جزئي أو تخلي جزئي عن حليف رئيسي في المنطقة". 

وتابع مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: "من ناحية أخرى، منذ أكتوبر، تتعرض إدارة بايدن لضغوط من اليساريين منذ  فهناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو".

مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق إسرائيل ترامب بايدن غزة

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