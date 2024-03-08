هينو كلينك: هناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكى على إسرائيل

قال هينو كلينك، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن هناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكي على إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على أمريكا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجدت نفسها في موقف خاسر على كل الأصعدة، إذ أن إدارة بايدن تنتقد حكومة نتنياهو بشكل متزايد بسبب العمليات في غزة، سواء كان ذلك علنًا أو تسريبًا، ويتم النظر إليه في بعض الدوائر على أنه تراجع جزئي أو تخلي جزئي عن حليف رئيسي في المنطقة".

وتابع مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: "من ناحية أخرى، منذ أكتوبر، تتعرض إدارة بايدن لضغوط من اليساريين منذ فهناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو".