الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو بالحزب الجمهورى: من يقول "اقتصاد أمريكا قوى" عليه النظر إلى حال الموظفين

اقتصاد أمريكا
اقتصاد أمريكا

قال روجز بايلز عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن انسحاب "نيكي هيلي"، جاء متأخرا بنحو 3 أسابيع، ولم تكن أمامها فرصة للفوز على ترامب، وكان صوت ناخبيها ليس سوى تصويا احتجاجيا بعدما حققت حوالي 20% إلى 30% أو ربما أعلى قليلا". 

وأضاف "بايلز"، في مداخلة ببرنامج "عين على أمريكا"، من تقديم الإعلامية جيهان منصور على قناة "القاهرة الإخبارية": "معظم الأصوات التي حصلت عليها كانت من الديمقراطيين الموجودين في المناطق التي كانت تسمح لكلا الحزبين بالتصويت مثل ولاية تينسي التي تصوت لصالح المرشح الجمهوري او الديموقراطي". 

وتابع: "ترامب قضى ليلة رائعة، أمس، وأصبح أقوى رغم تزايد لوائح الاتهام ضده، إذ أن الشعب الأمريكي أدرك كذب الاتهامات الموجهة ضده، حيث لم يخضع أي رئيس لهذا الأمر من قبل".

وواصل: "هم يحاولون إسقاطه ولكن جاءت النتائج عسكية وأصبح أكثر شعبية، والسبب هو الاقتصاد الذي كان قويا في فترة رئاسته، وقد احترمته الدول الأخرى، ومن يقول أن الاقتصاد الأمريكي قويا فهو يقول كلام فارغ".

واستطرد:" لدي موظفون في كل ولاية يصدقون أن الاقتصاد ليس جيدا، حيث ارتفاع الأسعار في تزايد يومي، وخاصة أسعار الغاز والسلع والمواد الغذائية".
 

الحزب الجمهوري أمريكا إدارة بايدن ترامب الاقتصاد الأمريكي

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