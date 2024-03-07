برلماني: انتعاشة كبيرة ستشهدها الأسواق مع قرارات الإفراج الفوري عن البضائع

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يأتي ضمن جهود الدولة المصرية مؤخرا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وقرارات البنك المركزي لتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.

وأكد “الرشيدي” في تصريحات له، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت على إثدار الحكومة لمجموعة من قرارات الإفراج الفوري عن بضائع الموانئ، الأمر الذي ينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة بالأسواق، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي اتخذها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنها تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية في السوق.

وأشار “الرشيدي” إلى أن خطوة الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.