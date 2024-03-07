الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: انتعاشة كبيرة ستشهدها الأسواق مع قرارات الإفراج الفوري عن البضائع

محمد الرشيدي
محمد الرشيدي

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يأتي ضمن جهود الدولة المصرية مؤخرا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وقرارات البنك المركزي لتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.

وأكد “الرشيدي” في تصريحات له، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت على إثدار الحكومة لمجموعة من قرارات الإفراج الفوري عن بضائع الموانئ، الأمر الذي ينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة بالأسواق، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

الرشيدى: إعلان الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى يعزز من استراتيجيات التنمية

النائب محمد الرشيدى: مزاعم إسرائيل محاولة لتضليل العدالة ولن تثنى مصر عن دعم الفلسطينيين

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي اتخذها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنها تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأساسية في السوق.

وأشار “الرشيدي” إلى أن خطوة الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

النائب محمد الرشيدي مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري البضائع السوق الموازية

الأكثر قراءة

قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة