فى يومهن العالمى.. أبرز مبادرات الدولة للاهتمام بصحة المرأة المصرية

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمرأة في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الصحة؛ للحفاظ على صحتها وصحة أطفالها، فهي المسئولة عن تكوين جيل خالٍ من الأمراض.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يستعرض "الدستور" المبادرات الصحية التي وجهتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشكل خاص للسيدات، وهي مبادرات: "دعم صحة المرأة" و"العناية بصحة الأم والجنين"، بالإضافة إلى استفادتها بمعظم المبادرات الرئاسية الصحية التي تطرحها الدولة لكل الفئات في المجتمع.

دعم صحة المرأة

استطاعت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ 47 مليون سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة، منذ انطلاقها وحتى الآن.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تقدم خدمات الفحص والعلاج والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، للكشف المبكر عن أورام الثدي، مؤكدًا أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال إن الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم" مع قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأفاد عبدالغفار، بأن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات «مجانا» في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه جارٍ تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

العناية بصحة الأم والجنين

المبادرة الثانية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان للسيدات، كانت مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»، والتي فحصت نحو 2 مليون و600 ألف سيدة، منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك تحت شعار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

من جهته، قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار، باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت الدكتور فوزي فتحي إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».