الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وفد هيئة الدواء يلتقى وكيل وزارة الصحة الكينية لشئون الخدمات الطبية

الدكتور أيمن الخطيب
الدكتور أيمن الخطيب

 التقى الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، اليوم الخميس، هاري كيماتي، وكيل وزارة الصحة الكينية لشئون الخدمات الطبية، علي هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة والمنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

عقد اللقاء بحضور الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والسيد وزير مفوض مصطفي سعد، نائب رئيس البعثة المصرية بسفارة جمهورية مصر العربية لدي كينيا، وممثلي مجلس الصيدلة والسموم الكيني وهيئة الإمدادات الطبية الكينية.

سبل التعاون الثنائي

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي مع الجانب الكيني فيما يخص القطاع الدوائي؛ حيث أبدي الجانب الكيني رغبته في الاستفادة من الخبرات التنظيمية المصرية، وذلك من خلال أنشطة دعم وتنمية القدرات كورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، كما تم الاتفاق علي تدشين فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ موضوعات الثنائي، الذي يتضمن توقيع مذكرة للتفاهم بين الجانبين المصري والكيني.

هيئة الدواء المصرية تبدأ مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبى

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة كيفية تعزيز نفاذ المستحضرات الطبية المصرية لكينيا؛ تلبية لاحتياجات السوق الدوائية الكينية، وكذا إمكانية استثمار شركات الدواء المصرية في السوق الكينية لتوطين الصناعة الدوائية هناك.

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الدواء: نسعى إلى توفير جميع الاحتياجات السودانية من المستحضرات الطبية ذات الأولوية

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كل سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكينية، وكذا تعزيز دورها القاري في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية، وتيسير نفاذية الدواء المصري بالأسواق الإفريقية.

الدكتور أيمن الخطيب
الدكتور أيمن الخطيب
الدكتور أيمن الخطيب
الدكتور أيمن الخطيب
الدواء وزارة الصحة الكينية الخدمات الطبية الخبرات التنظيمية البعثة المصرية

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