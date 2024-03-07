4.5 مليار جنيه لزيادة بدل مخاطر المهن الطبية ومضاعفة حوافز النوبتجات

حرصت الدولة المصرية على دعم المهن الطبية التى تشمل فئات “الأطباء - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين”، ماديًا ومعنويا، حيث كان لهم نصيب كبير من حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسي، لتحسين أجورهم وزيادة الكوادر الطبية فى المنظومة الصحية.

شملت الزيادات التى وجه بها الرئيس للمهن الطبية مضاعفة نظير نوبتجيات السهر بعد مواعيد العمل الرسمية والمبيت للأطباء البشريين، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية بنسبة 100%.

كما قامت الدولة فى ضوء توجيهات الرئيس، بتخصيص 4.5 مليار جنيه لزيادة بدل مخاطر مهن طبية، والتي تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه شهريًا وذلك للطب البشري، والأسنان، والبيطري، وعلاج طبيعي، والصيادلة، والتمريض العالي والعلوم، والوظائف الفنية (تمريض، وصحة عامة) والفنيين الصحيين. ‎

زيادات بدل مخاطر مهن طبية

بدوره، أشار د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم زيادة مقابل السهر تصل إلى 130 جنيها، فيما تصل زيادة المبيت إلى 195 جنيهًا في اليوم ويتم تحديدها وفقا لفئات الاستشاري، والأخصائي، ومساعد الأخصائي، والطبيب المقيم، والطبيب المكلف، وأخصائي التمريض، وفني التمريض، والفني الصحي. ‎

وأفاد بأن تحسين الأجور تضمن زيادة فئات مكافآت الجهود غير العادية، والأعباء الوظيفية وبدل الإشراف والوظائف القيادية التي تبدأ من 665 جنيهًا وتصل إلى 9 آلاف جنيه، وتشمل وكلاء ومديري المديريات، ومديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات ونواب مديري المستشفيات، ووظائف الدرجة الأولى.

ردود أفعال النقابات الطبية

النقابات الطبية كان لها ردود أفعال إيجابية على حزمة الحماية الإجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبدوره ثمن د.أسامة عبد الحي رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء البشريين، قرارات الرئيس السيسي التي شملت أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن القرارات خطوة هامة لتحسين أحوال أعضاء المهن الطبية، لافتا إلى أنهم قد سبق وطالبوا بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية علي باقي العاملين بوزارة الصحة.

تطوير المنظومة الصحية والتعليمية

وأكدت د.كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس السيسى بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سيساهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ليصبح 6 آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى ٣٠٠ ألف عضو.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية، لافتة إلى أن التمريض المصرى محظوظ خلال فترة الرئيس السيسى، حيث استرد الكثير من حقوقه على مدار السنوات الماضية والتى كان على رأسها حوافز النوبتجات والسهر ورفع الحد الأدنى لمرتبات أطقم التمريض فى كافة المنشأت الصحية، لتحسين الوضع المادى لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.