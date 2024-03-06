الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: نسعى لخفض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تخفيض معدلات التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

وأوضح “مدبولي” أن البرنامج تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض آخر فى حدود مليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث يمكن الوصول إلى إجمالي برنامج متكامل يشمل “8 مليار + 1.2 مليار”، وأكد: “بنتكلم عن تمويل يصل لـ9 مليارات دولار”.

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