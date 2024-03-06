الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: نستهدف تدريب وتأهيل أطباء الاستقبال والطوارئ والجراحات التخصصية الدقيقة

الدكتورة علا خير
الدكتورة علا خير الله

قالت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن أولويات التدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية متغيرة من عام لآخر، لافتة إلى أنها مرتبطة بأولويات تقديم الخدمات الصحية، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن البرامج التدريبية كانت موجهة لمكافحة العدوى والأمراض الصدرية والتنفسية، ولكن أولويات التدريب تغيرت بعد انتهاء جائحة كورونا.

txt

الصحة يوجه بإعفاء مدير مستشفى بلبيس المركزى من مهام عمله

وأشارت "خيرالله" لـ"الدستور" إلى أن وزارة الصحة تهدف أن يكون الطبيب على درجة عالية من المهارة، مؤكدة أن أولويات القطاع حاليًا تستهدف تدريب وتأهيل أطباء الاستقبال والطوارئ والجراحات التخصصية الدقيقة بشكل أساسي، ثم تدريب باقي الكوادر الطبية في كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى التدريبات الروتينية الأساسية المتعلقة بالجودة وسلامة وأمان المريض لكافة الأطقم الطبية، ولا تقتصر البرامج التدريبية على الأطباء فقط حيث يتم الاعتماد على فئات الصيادلة وأطباء الأسنان في كافة المبادرات والحملات الصحية.

أولويات التدريب متغيرة 

وتابعت: أولويات التدريب أيضًا متغيرة من محافظة لأخرى حيث يتم وضع خطط تدريبية منفصلة بكل محافظة على حدى وفقًا للخدمات الصحية المقدمة والتخصصات الطبية المستهدفة بالتدريب، كما يتم التنسيق بين القطاعات المعنية لعدم تكرار البرامج التدريبية، حيث يتم تقديم البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة العدوى من خلال القطاع الوقائي والإدارات التابعة له في المحافظات فقط.

txt

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثالثة من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية

وأضافت أن المهمة الأساسية للقطاع هى رفع كفاءة الأطباء وتأهيل الكوادر الطبية فى كافة التخصصات الطبية بالمنشأت الصحية، وذلك من خلال موازنة خصصتها الدولة للتدريب الطبى المستمر، كما أن البرامج التدريبية لا تقتصر على الأطباء فقط وإنما تشمل كافة الأطقم الطبية ومنهم التمريض والصيادلة والفنيين، بالإضافة إلى تأهيل الأطقم الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية وحملة "100 يوم صحة"، ونؤكد إننا كقطاع التدريب والبحوث نتعامل مع كافة قطاعات الوزارة "الوقائي/ العلاجي" ومديريات الصحة في المحافظات.

الصحة الأطقم الطبية الخدمات الصحية التدريب البرامج التدريبية مكافحة العدوى

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: جولة ميدانية بعدد من منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد

الصحة: فحص 4 ملايين و76 ألف طالب ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

«الصحة» تختتم فعاليات تدريب الدفعة الثالثة من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية

هيئة الدواء المصرية تبدأ مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبى

الصحة يوجه بإعفاء مدير مستشفى بلبيس المركزى من مهام عمله

"الدواء" تختتم تدريبًا حول إدارة المخاطر طبقًا لأحدث إرشادات "ICH Q9"

الرعاية الصحية تناقش مع ريموندس الألمانية إطلاق مشروع استراتيجي للتخلص الآمن وإعادة تدوير النفايات

نقيب التمريض تشارك فى ورشة عمل حول تطوير منظومة التمريض بجامعة بدر

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

عطل فنى يضرب فيسبوك

تنبيه مهم من التعليم للمدارس بشأن جدول الثانوية العامة

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

رفض استئناف مرتضى منصور وتأييد حبسه فى "سب الخطيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟