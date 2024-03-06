الصحة: نستهدف تدريب وتأهيل أطباء الاستقبال والطوارئ والجراحات التخصصية الدقيقة

قالت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن أولويات التدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية متغيرة من عام لآخر، لافتة إلى أنها مرتبطة بأولويات تقديم الخدمات الصحية، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن البرامج التدريبية كانت موجهة لمكافحة العدوى والأمراض الصدرية والتنفسية، ولكن أولويات التدريب تغيرت بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأشارت "خيرالله" لـ"الدستور" إلى أن وزارة الصحة تهدف أن يكون الطبيب على درجة عالية من المهارة، مؤكدة أن أولويات القطاع حاليًا تستهدف تدريب وتأهيل أطباء الاستقبال والطوارئ والجراحات التخصصية الدقيقة بشكل أساسي، ثم تدريب باقي الكوادر الطبية في كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى التدريبات الروتينية الأساسية المتعلقة بالجودة وسلامة وأمان المريض لكافة الأطقم الطبية، ولا تقتصر البرامج التدريبية على الأطباء فقط حيث يتم الاعتماد على فئات الصيادلة وأطباء الأسنان في كافة المبادرات والحملات الصحية.

أولويات التدريب متغيرة

وتابعت: أولويات التدريب أيضًا متغيرة من محافظة لأخرى حيث يتم وضع خطط تدريبية منفصلة بكل محافظة على حدى وفقًا للخدمات الصحية المقدمة والتخصصات الطبية المستهدفة بالتدريب، كما يتم التنسيق بين القطاعات المعنية لعدم تكرار البرامج التدريبية، حيث يتم تقديم البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة العدوى من خلال القطاع الوقائي والإدارات التابعة له في المحافظات فقط.

وأضافت أن المهمة الأساسية للقطاع هى رفع كفاءة الأطباء وتأهيل الكوادر الطبية فى كافة التخصصات الطبية بالمنشأت الصحية، وذلك من خلال موازنة خصصتها الدولة للتدريب الطبى المستمر، كما أن البرامج التدريبية لا تقتصر على الأطباء فقط وإنما تشمل كافة الأطقم الطبية ومنهم التمريض والصيادلة والفنيين، بالإضافة إلى تأهيل الأطقم الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية وحملة "100 يوم صحة"، ونؤكد إننا كقطاع التدريب والبحوث نتعامل مع كافة قطاعات الوزارة "الوقائي/ العلاجي" ومديريات الصحة في المحافظات.