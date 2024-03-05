هيئة الدواء المصرية تبدأ مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبى

بدأت، اليوم، هيئة الدواء المصرية مشاركتها في أعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بالعاصمة الكينية نيروبي، والمنعقدة خلال الفترة من ٥ – ٧ مارس الجاري، والتي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في شتى المجالات؛ حيث افتتح أعمال اللجنة سعادة السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وسعادة السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، وقد حلت هيئة الدواء المصرية ضمن الوفد المصري المشارك بأعمال اللجنة، والذي تضمن ممثلي الجهات الوطنية المختلفة والمعنية بالتعاون المشترك مع الجانب الكيني، وترأس وفد هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة.

وبدأت أعمال اللجنة باعتماد أجندة فاعلياتها؛ والتي شهدت الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العلاقات الثنائية المصرية- الكينية، تلا ذلك الجلسات النقاشية؛ حيث أعرب الدكتور أيمن الخطيب، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة الهيئة بأعمال اللجنة، عن كامل ترحيب هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع مجلس الصيدلة والسموم الكيني في مجال الدواء، والتطلع إلى تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الرقابي.

تداول المستحضرات الطبية

كما أكد تنظيم تداول المستحضرات الطبية، وتعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية نحو تفعيل سبل التعاون المشترك مع مختلف الأشقاء في القارة الإفريقية، والذي يشمل مختلف الأوجه مثل أنشطة بناء القدرات، والتي تسهم في مشاركة المعرفة والخبرات التنظيمية، في ظل حصول هيئة الدواء المصرية على مختلف الاعتمادات الدولية.

يأتى ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكينية؛ مما يسهم في تذليل العقبات أمام نفاذية الدواء المصري بالأسواق الإفريقية؛ نظرا لما تتمتع به المنظومة الرقابية في جمهورية مصر العربية من ثقة عالمية.

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