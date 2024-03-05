الثلاثاء 05 مارس 2024
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مصر

الصحة تحيل مدير الصيدلية ومسئولى قسم الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزى بالشرقية للتحقيق

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قام وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية مفاجئة بمستشفي بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار الزيارات الدورية الميدانية المفاجئة على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد أقسام المستشفى، وأبدى بها ملاحظاته، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد (شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، العلاج الطبيعي، الباطنة، العظام)، مشيرًا إلى أن وفد الوزارة انتقد تعطل جهاز الأشعة، واطلع على دفتر العمل الخاص به، بالإضافة لتكدس المواطنين أمام شباك صرف الأدوية. 
 

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وأوضح «عبدالغفار» أن الوفد حرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، واطلع الوزير على الوصفات الدوائية، وقام بمقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية.

صرف الدواء اللازم لغير القادرين

وتابع عبدالغفار أن الوزارة وجهت بصرف الدواء اللازم لغير القادرين، مشيرًا إلى توزيع العيادات الخارجية إلى أماكن تستوعب التردد العالي للمواطنين.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجّه في هذا الصدد بتحويل مدير صيدلية المستشفى، وطاقم الاستقبال والطوارئ للتحقيق الفوري، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، نظرًا لشكوى بعض المواطنين من عدم انتظام صرف التذاكر، مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين.
 

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الصحة: القيادة السياسية تدعم المنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعى والقانونى الصحى فى مصر


وقال عبدالغفار إنه تم التوجيه بالتحقيق العاجل في نقص بعض المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

ونوه عبدالغفار إلى أن وفد الوزارة أجرى اتصالًا بالدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجّه بإعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات.

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