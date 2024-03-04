الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: تقديم 300 ألف خدمة طبية و1000 عملية جراحية متقدمة بالسويس

مجمع السويس الطبى
مجمع السويس الطبى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مؤشرات آداء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس خلال 6 أشهر من بدء التشغيل التجريبي لنظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة في أغسطس 2023وحتى الآن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 300.000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة من خلال منشآت هيئة الرعاية بمحافظة السويس، فضلًا عن إجراء 1000 عملية جراحية متقدمة، وذلك خلال فترة التشغيل التجريبي منذ أغسطس 2023 وحتى الآن.

الرعاية الصحية تعلن عن توقيع بروتوكولات لتطوير وتنمية السياحة الصحية

وأضاف: تم تقديم أكثر من 225.000  خدمة طب أسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، والبالغ عددهم 26وحدة ومركزًا تم تشغيلهم حتى الآن بالمحافظة، مشيرًا أن منشآت الرعاية الأولية أي وحدات ومراكز طب الأسرة تقدم أكثر من 80%من الخدمة الطبية التي يحتاجها المواطن.

تسجيل المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل

لافتًا إلى نسبة تسجيل المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس حتى الآن والتي بلغت 65%من إجمالي المواطنين، وذلك بواقع ما يقرب من 500.000 مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن، فيما تم إجراء 107.000 فحص طبي شامل، مشيرّا إلى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، ويقدم خدمات الرعاية الثالثية، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

txt

رئيس "الرعاية الصحية": نملك مقومات تجعل مصر المقصد الأول للسياحة العلاجية

وأشار رئيس الهيئة: ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبي، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا وذلك بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم في ظل التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر وقد حصد العديد من الإشادات الإقليمية والدولية.

الرعاية الصحية السويس التأمين الصحي الشامل معايير الجودة العالمية التشغيل التجريبى

مواد متعلقة

الصحة العالمية تصدر روشتة طبية لصيام صحى فى رمضان تزامنًا مع اليوم العالمي للسمنة

"الدواء" تفتح باب التسجيل بورشة عمل عن سحب مستحضرات التجميل بمصانع الأدوية

عبلة الألفى: "الألف يوم الذهبية" توفر على الدولة 288 مليار جنيه سنويًا (حوار)

وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S يختتم زيارته إلى هيئة الدواء المصرية

ننشر دليل البرامج التدريبية لهيئة الدواء المصرية المقدمة للصيادلة خلال شهر مارس

الصحة تبحث إطلاق برنامج لرفع وعى العاملين بتأمين وحماية البيانات

المستشفيات والمعاهد التعليمية: نجاح جراحة نادرة لمريض بمعهد القلب القومى

الرعاية الصحية تكشف تفاصيل أكبر مجمع طبى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالسويس

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير