المستشفيات والمعاهد التعليمية: نجاح جراحة نادرة لمريض بمعهد القلب القومى

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن إجراء جراحة معقدة داخل معهد القلب القومى -التابع للهيئة-، لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، وذلك فى خطوة غير مسبوقة داخل المراكز الطبية الحكومية.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، إن معهد القلب القومى التابع للهيئة، هو بيت القلب المصرى ونسعى دائمًا لتطوير الخدمة به بما يناظر المستويات العالمية، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم توفير كل الإمكانيات من كوادر بشرية متميزة وأجهزة متطورة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، لنتمكن من تنفيذ أحدث التقنيات التى وصل إليها العلم الحديث بأيدى أبنائنا من كوادر وشباب معهد القلب، لتقديم خدمة طبية متميزة ورعاية صحية فائقة للمريض المصرى.

جراحة نادرة

وأفاد بأن المعهد استقبل يوم الجمعة ٩ فبراير مريض يعانى من انسلاخ بالشريان الأورطي ممتد من الشريان حتى شرايين الساقين، مع وجود شبهة انفجار بالشريان الأورطي وتسريب بغشاء التامور، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، لتجرى له جراحة معقدة هي الأولى من نوعها فى مصر modified cabrol operation

وأكد أن التقنية المستخدمة فى الجراحة تُجرى لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتمت العملية بنجاح وخرج المريض بعد استقرار حالته.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد عبدالهادى عميد معهد القلب القومى بأنه نظرًا لحالة المريض الشديدة الخطورة، والتي تستدعى التدخل الفوري، قام فريق الجراحة بدخول المريض بصفة عاجلة، وتم دخوله غرفة الجراحة طوارئ لتجرى له هذه الجراحة المعقدة، وخروجه إلى الرعاية لمدة ٤ أيام، ثم نقله إلى الجناح الداخلى لمتابعة الحالة، إلى أن غادر المعهد بعد استقرار حالته بشكل تام، وتم عمل الجراحة بالمجان، وهذه الجراحة تكلف ملايين الجنيهات بالمستشفيات الاستثمارية الخاصة.

وأكد الدكتور يسري ثاقب، استشاري جراحة القلب بالمعهد ورئيس الفريق الطبي القائم بالجراحة على أن هذه التقنية لم تستخدم من قبل داخل مصر، وهي عبارة عن استبدال كامل لجذع الشريان الأورطي المصاب بالانفجار، مع إعادة توصيل للشرايين التاجية بأنبوب داكرون، مع إيقاف كامل لماكينة القلب الصناعي، وتم عمل توصيل لشرايين المخ بأنبوب الداكرون، وشارك بالجراحة فريق طبى متميز وهم د. أنس الشيمي، استشاري التخدير، د غادة البحيري تخدير، د. خالد عبدالله، إخصائي الجراحة، د. أحمد مجدي نائب الجراحة، د. هبة عبدالكريم، نائب الجراحة.