الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تستقبل وفد هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية

وفد هيئة تنظيم المهن
وفد هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، نظيره البحريني، الدكتور أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.

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هيئة الدواء: انتهاء ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية المحلية

تبادل أوجه الخبرات

وجاء في بيان للهيئة، إنه تم تبادل أوجه الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة على مستوى القطاع الدوائي بالبلدين.

رئيس "الدواء المصرية" يبحث مع نظيره الزامبى سبل تعزيز التعاون المشترك

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الدول العربية الشقيقة، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية، في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعاون والتكامل مع التجربة البحرينية في المجال الرقابي، ومشاركة الجانب البحريني مختلف الأنشطة والفعاليات، وتعزيز التكامل الفني والتجاري في الشأن الدوائي بين البلدين.

 

وفد هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية
وفد هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية
وفد هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية
وفد هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية
الدواء الخدمات الصحية البحرينية تنظيم المهن سبل التعاون المشترك التبادل التجاري المستلزمات الطبية

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