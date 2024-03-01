الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

يتزايد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال، بين المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمراض التنفسية.

نسب انتشار المتحور الجديد

تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الصورة السائدة حاليًا من فيروس كورونا هي المتحور JN.1 والتي يتتبعها علماء المراكز منذ شهر سبتمبر الماضى، حيث أنه في أكتوبر الماضي شكلت هذه الصورة من الفيروس أقل من 0.1% من جميع حالات فيروس كورونا فى حين أنها وصلت في شهر يناير من العام الجارى إلى حوالي 86%.

أعراض متحور كورونا الجديد JN.1

أعراض فيروس كورونا تشمل كل ما يلى..

- الحمى والسعال والإعياء 

- احتقان وسيلان الأنف 

"الصحة العالمية" تنشر عن 10 فيروسات أخطر من فيروس كورونا

- الإسهال والصداع

- أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية

- ألم في العضلات

- صعوبة في التنفس

- ارتفاع في درجة الحرارة

- الصداع والشعور بالضيق

- التهاب الحلق.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يعاني معظم المرضى من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتحسن عادةً خلال 4- 5 أيام.

كورونا يؤثر على الحوامل والجنين

كشفت دراسة حديثة أن الحوامل المصابات بفيروس كورونا كانت نسبة دخولهم للعناية المركزة 4 مرات تقريبًا مقارنة بغير المصابات بالفيروس أثناء الحمل، كما أنهن كنّ أكثر عرضة بمعدل 15 مرة لحاجتهن إلى تنفس إصطناعي، و7 مرات أكثر عرضة للوفاة. 

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دراسة بحثية جديدة تؤكد ظهور تأثيرات صحية خطيرة بسبب لقاحات فيروس كورونا

وأثبتت الدراسة أنه سجّل لديهن خطرًا أعلى للإصابة بمقدمات الارتعاج، والجلطات الدموية، والمشاكل الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، وكان الأطفال الذين وُلدوا لأمهات مصابات بفيروس كورونا أكثر عرضة للولادة المبكرة، وانخفاض بالوزن.

طرق الوقاية من متحور كورونا 

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

- غسل وتطهير اليدين والأسطح باستمرار

- تلقي التطعيمات واللقاحات الوقائية

- التهوية الجيدة للمنزل، حيث تساعد على تقليل انتشار الفيروس

- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان.

- اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام

- تجنب الاتصال الوثيق بأشخاص مصابين بفيروس كورونا، أو يشتبه في إصابتهم.

كورونا التقلبات الجوية الأمراض التنفسية السيطرة على الأمراض فيروس كورونا متحور كورونا الحوامل

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