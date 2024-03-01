"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل مشاركتها في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الهيئة للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذى ينطلق غدًا تحت عنوان “تطبيقات السياحة الصحية المصرية” ولمدة يومين، تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال السبكي لـ"الدستور"، إن الهيئة ستشارك بجناح لها خلال فعاليات المؤتمر تستعرض فيه إمكانياتها التي تضاهي المنشآت العالمية، مؤكدًا أن المؤتمر حدث ضخم يتيح الفرصة لعرض إنجازات الهيئة وتجربتها الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، كما يتم الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية “نرعاك في مصر”.

وفي وقت سابق، قال السبكي إن الهيئة "تفخر كهيئة رعاية صحية بتضاعف عائد السياحة العلاجية خلال 2023 لـ7 أضعاف ما كان عليه من قبل، وفي هذا الصدد أود الإشارة أن مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار (نرعاك في مصر) ارتكز على ثلاث محاور، شمل المحور الأول (تحسين تجربة المريض) عن طريق تخصيص مكاتب للمنتفعين الدوليين وتدريب الفرق الطبية والإدارية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، على كيفية التعامل مع المرضى من جنسيات مختلفة وتوفير متحدثين بمختلف اللغات، إضافة إلى وضع لائحة مالية تنافسية، وتوفير الخدمات عالية التخصص والتعاقد مع أمهر الأطباء، بالمحافظات الأكثر ارتيادًا من الوافدين الأجانب بغرض العلاج.

وقال إن المحور الثاني ارتكز على تكوين شبكة واسعة من العلاقات مع الجهات المهتمة بذات الشأن، وتلاقي الأفكار وتناقل الخبرات لدعم الملف، فيما ارتكز المحور الثالث على التسويق للخدمات المقدمة في شبكة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات المتميزة وعالية الجودة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وتنفيذ برنامج الخدمات الفندقية بمستشفيات الهيئة، تماشيًا مع اتجاه معظم دول العالم الآن بقوة عملية نحو تنشيط السياحة العلاجية مع ما يعنيه ذلك من تنافس واستقطاب للمرضى، من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات، وبما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأشار إلى الأهمية السياسية للمؤتمر، فمصر لديها كل المقومات لتكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في أفريقيا والشرق الأوسط، ولدينا منشآت كهيئة رعاية صحية بكافة محافظات التغطية الصحية الشاملة تؤهلنا للتنافس في مجال السياحة الصحية.

مجال السياحة الصحية

وقال إن المؤتمر سيجمع عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة الصحية من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والتجارب والأفكار المبتكرة، ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر توقيع العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز السياحة الصحية الوافدة لمصر وخاصة من دول الخليج العربي، بما يتيح التعاون مع كبرى الشركات الدولية والمتخصصة لدعم السياحة العلاجية في مصر.

ويستعرض المؤتمر على مدار اليومين العديد من الموضوعات أبرزها إمكانات السياحة الصحية في مصر، والسياحة الاستشفائية في مصر، وسنطرح فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز معايير الجودة في السياحة العلاجية.

كما سيتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالسياحة الصحية في مصر، بما في ذلك التطورات الحديثة في هذا المجال، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، والتحديات والفرص التي تواجهها هذه الصناعة، ستتاح فرصة للمشاركين للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السياحة الصحية، ومناقشة كيفية تعزيز مصر كوجهة رائدة في هذا المجال.

وتشارك الهيئة بعدد من الجلسات النقاشية وتتناول دور القطاع الحكومي في دعم ملف السياحة العلاجية من خلال خدمات صحية عالية الجودة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن المؤتمر الدولي الذي ينطلق تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية خلال الفترة من (٢-٣) مارس تحت عنوان «تطبيقات السياحة الصحية المصرية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاقة جديدة لمستقبل السياحة العلاجية في مصر.