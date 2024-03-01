وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S يختتم زيارته إلى هيئة الدواء المصرية

اختتم وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي قام خلالها بعقد عدد من الاجتماعات الفنية، بحضور الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وعدد من الكوادر الفنية بالهيئة.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الوفد ضم كلا من لادجي سيديبيه، مرسيدس ليبورو، كوداكواشي دانداجينا، ممثلي برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S التابع للاتحاد الإفريقي، فيل تريجونو، بافيني باتل، ممثلي هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة.

زيارة وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية

جاءت زيارة وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S، إلى هيئة الدواء المصرية، في إطار

عرض الحلول والأدوات التكنولوجية الخاصة بالإبلاغ عن النتائج العكسية وذلك في ضوء انضمام مصر إلى البرنامج.

جدير بالذكر، أن برنامج مراقبة السلامة الذكية هو أحد البرامج التي تقودها الوكالة الإفريقية للتنمية والتي تتبع الاتحاد الإفريقي، ويحظى بدعم العديد من المنظمات الدولية المعنية بدعم أنظمة الصحة في إفريقيا كمؤسسة بيل ومليندا جيتس بالتعاون مع هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة، ويهدف البرنامج إلى دعم أنشطة اليقظة الدوائية عبر القارة من خلال تعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات وتكوين شبكة فيما بينها لتعزيز أنشطة مراقبة السلامة للمستحضرات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع الأشقاء والمنظمات الأفريقية، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والإفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية.