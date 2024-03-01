الجمعة 01 مارس 2024
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مصر

الصحة تبحث إطلاق برنامج لرفع وعي العاملين بتأمين وحماية البيانات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا مع المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات "MCS"، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق برنامجا لرفع وعي العاملين في الوزارة بـ«الأمن السيبراني»، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أهداف ومراحل التدريب والفئات المستهدفة، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل عن تجربة الشركة في تنفيذ البرامج بعدد من الوزارات، في مجال تأمين وحماية البيانات وفقًا لبروتوكولات وقواعد التصميمات المناسبة لتأمين البيانات.

التدريب العملي

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع ناقش التدريب العملي ضمن البرنامج، حيث تتضمن المرحلة الأولى تدريب 100 فرد من العاملين بالوزارة، فيما تشمل المرحلة الثانية تدريب الكوادر من مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، على الاستخدام الآمن للتحول الرقمي.

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وقال “عبدالغفار” إن الوزير أكد أهمية البرنامج في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز الوعي لدى العاملين في الجهات الحكومية، بأهمية «الأمن السيبراني» ومخاطر ضعف حماية البيانات والشبكات، وكذلك دعم الاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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حضر الاجتماع الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي شركة «MCS» لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

الصحة حماية البيانات الأمن السيبراني التحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات

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