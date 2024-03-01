الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ننشر دليل البرامج التدريبية لهيئة الدواء المصرية المقدمة للصيادلة خلال شهر مارس

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن الخطة التدريبية وكذا دليل البرامج التدريبية المقدمة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر لشهر مارس المقبل.

ووجهت هيئة الدواء المصرية ممثلي الشركات الراغبين بالتسجيل في أي من البرامج التدريبية الواردة في الدليل إلى إمكانية التسجيل مبكرًا من خلال المسح الضوئي لـQR Code الخاص بكل برنامج تدريبي أو ورشة عمل.

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وقالت إنه يتم تلقي أي إستفسار من قبل ممثلي الشركات عن طريق التواصل من خلال الـ Contact list الواردة بالدليل الإرشادي حرصًا على التواصل الفعال والإجابة على أي استفسارات.

للاطلاع على خطة تدريبية لشهر مارس برجاء الضغط على الرابط التالي:
http://tinyurl.com/tz6yywsn
للاطلاع على دليل البرامج تدريبية لشهر مارس برجاء الضغط على الرابط التالي:
http://tinyurl.com/4anups9h

البرنامج التدريبي

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء البرنامج التدريبي الذي جاء تحت عنوان  “ISO 17025”، والذي نظمه مركز التطوير المهني المستمر  بالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد، بهدف تأهيل العاملين بالإدارات المركزية المعنية للاعتماد من قبل المجلس الوطنى للاعتماد، على تطبيق معايير المواصفة الخاصة الـ"ISO 17025".

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وتم خلال البرنامج التدريبي مناقشة “ISO 17025”، حيث أنه يعد من أهم المعايير القياسية المطلوبة لاعتماد المعامل التابعة لهيئة الدواء المصرية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة للخدمات المقدمة من الهيئة للشركات طبقًا لأحدث المعايير والدلائل التنظيمية العالمية وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والفاعلية للمستحضرات الصيدلية فى السوق المصرى.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

الدواء البرامج التدريبية الخطة التدريبية ورشه عمل خطة تدريبية

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