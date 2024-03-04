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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تفتح باب التسجيل بورشة عمل عن سحب مستحضرات التجميل بمصانع الأدوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن سحب مستحضرات التجميل بمصانع الأدوية وخطوات إصدار شهادات ممارسات التصنيع الجيد بها.


وقالت الهيئة إن الورشة تهدف إلى شرح أهمية سحب مستحضرات التجميل بمصانع الأدوية وخطوات إصدار شهادات ممارسات التصنيع الجيد بها GMP certificates وتأثير ذلك على رفع الوعي الخاص بالعاملين لمواكبه المتغيرات وزيادة القدرة على المنافسة من خلال تقديم منتج ذو جودة عالية وآمن طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين. 

ورشة عمل

وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل الأربعاء الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافته إلى أن الورشة مقدمة لممثلي مصانع مستحضرات التجميل. 

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وأوضحت أن الورشة تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الاثنين الموافق ٤ مارس ٢٠٢٤. 


وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية

وفي سياق آخر، اختتم وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي قام خلالها بعقد عدد من الاجتماعات الفنية، بحضور الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وعدد من الكوادر الفنية بالهيئة.

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وضم الوفد كلا من لادجي سيديبيه، مرسيدس ليبورو، كوداكواشي دانداجينا، ممثلي برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S التابع للاتحاد الإفريقي،  فيل تريجونو، بافيني باتل، ممثلي هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة.

جاءت زيارة وفد برنامج مراقبة السلامة الذكية AU-3S، إلى هيئة الدواء المصرية، في إطار
عرض الحلول والأدوات التكنولوجية الخاصة بالإبلاغ عن النتائج العكسية وذلك في ضوء انضمام مصر إلى البرنامج.

يذكر أن برنامج مراقبة السلامة الذكية هو أحد البرامج التي تقودها الوكالة الأفريقية للتنمية والتي تتبع الاتحاد الأفريقي، ويحظى بدعم العديد من المنظمات الدولية المعنية بدعم أنظمة الصحة في أفريقيا كمؤسسة بيل ومليندا جيتس بالتعاون مع هيئة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة المتحدة، ويهدف البرنامج إلى دعم أنشطة اليقظة الدوائية عبر القارة من خلال تعاون الدول الأعضاء لبناء القدرات وتكوين شبكة فيما بينها لتعزيز أنشطة مراقبة السلامة للمستحضرات الدوائية.

الدواء مستحضرات التجميل مصانع الأدوية ممارسات التصنيع الجيد ورشه عمل التصنيع الجيد الخبرة العلمية

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