الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن عن توقيع بروتوكولات لتطوير وتنمية السياحة الصحية

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، عن توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كيانات كبرى رائدة إقليميًا وعالميًا لتطوير وتنمية السياحة الصحية.

وشهد توقيع البروتوكول، كلًا من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركانت الصحية الرائدة المختلفة، جاء ذلك  خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 2 و3 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن البروتوكول الأول تم توقيعه مع شركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، حيث قام بتوقيعه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد سرور، المدير التنفيذي لشركة نيوماستر، ممثلًا عن الشركة، فيما تم توقيع البروتوكول الثاني مع شركة اللوتس للسياحة الصحية وشركة "Voyager Global Solutions "VGS، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور حسام شرف الدين، المدير التنفيذي لشركة اللوتس للسياحة الصحية، ممثلًا عن الشركة، والسيدة سارينا كاراكوس، ممثلًا عن VGS، بالإضافة إلى توقيع البروتوكول الثالث مع مجموعة LGA الإماراتية، حيث قام بالتوقيع الدكتور أمير التلواني، أيضًا ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد منير، مؤسس ورئيس مجموعة LGA، ممثلًا عن المجموعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن السياحة الصحية مشروع تكاملي بين هيئات ومؤسسات الدولة وعدد من الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في تعزيز التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الكيانات والمؤسسات والجهات الصحية الرائدة ذات السمعة الدولية والمكانة المتميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، نحو العمل الناجح على تعزيز الموارد وتحسين نمو الاقتصاد.

وأضاف "السبكي"، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية معتمدة دوليًا ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة، ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، وكوادر صحية مؤهلة، وأسعار تنافسية، تُمكننا من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية وتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تشمل التعاون في مجالات تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين الأجانب من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات، والترويج لبرامجها في مصر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة أو عيادات بالفنادق في المحافظات السياحية في مصر، بالإضافة إلى التعاون لجذب المستثمرين والاستثمارات الصحية إلى مصر من مختلف دول العالم.

لافتا إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يعكس التزامنا بتعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية استطاعت النفاذ إلى أسواق السياحة العلاجية في أفريقيا وشرق أوروبا خلال الفترة الماضية، متابعًا: وأنه نستهدف الآن تعزيز تواجدنا دوليًا والنفاذ لأسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية ركيزة أساسية لتحقيق التطور والتحول المستدام في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، "أنه تعد السياحة الصحية قطاعًا حيويًا يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مصر، وأنه من خلال هذه البروتوكولات، سنقوم بتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين وتعزيز الترويج لبرامج السياحة العلاجية في مصر، متابعًا: نستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار تعود بالنفع على المواطنين والنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف مصر 2030.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الخدمات الصحية للمصريين والوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تعكس التطلعات الطموحة للهيئة بتعزيز القدرات الصحية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر، وأعرب السبكي عن تفاؤله بمستقبل السياحة الصحية في مصر وتحقيق النجاحات الكبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم في جذب السياح الوافدين وتعزيز الاقتصاد المصري.

 

وتابع السبكي: نحن على ثقة بأن هذه الشراكات الاستراتيجية ستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي، وستعزز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم رعاية صحية متميزة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق رؤية مصر 2030 وتطوير قطاع الرعاية الصحية والسياحة الصحية في مصر على المستوى العالمي.

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