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مصر

المعاهد التعليمية: برنامج تنفيذى مع "الصحة السعودية" لاستقطاب الكوادر الطبية فى التخصصات النادرة

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وقد شهدت الفعاليات توقيع البرنامج التنفيذي في مجال الموارد البشرية لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة، بين وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر، حيث قام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

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وصرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، بأن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تُسهم في دعم أواصر المحبة بين البلدين الشقيقين، وذلك فى ظل ما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون في كل المجالات، في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين التي تولى اهتمامًا لإزالة كل المعوقات أمام تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والأفراد والخدمات، لتحقيق تعاون مشترك يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

التحديات الصحية والإقليمية

وأضاف رئيس الهيئة أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجهها العالم، تظهر الحاجة إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون في المجالات المختلفة، ومنها التعاون في المجال الصحي، من خلال توقيع البرنامج التنفيذي في مجال الموارد البشرية لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة، بين وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر، والذي يتضمن إعارة أطباء استشاريين فى التخصصات النادرة، مثل العناية المركزة للكبار والأطفال وحديثي الولادة المبتسرين، وذلك للعمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية، مما يؤكد على ثقة العالم العربي في الطبيب المصري، والذي يتمتع بالخبرة والكفاءة نظرًا لما يحصل عليه من تدريب تعليم طبي مستمر على أعلى مستوى.

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يأتى ذلك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والممتدة لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق، وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعبًا تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
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