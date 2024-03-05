نقيب التمريض تشارك فى ورشة عمل حول تطوير منظومة التمريض بجامعة بدر

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى ورشه عمل بكلية التمريض جامعة بدر، حول عن تطوير منظومة التمريض والرؤية المستقبلية للمهنة، بحضور الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وقالت نقيب التمريض إن ورشة العمل استعرضت الموقف الحالي للتمريض في مصر فى مجالات التعليم والتى تشمل؛ "التعليم الفني وكلية تمريض"، كما تناولت أيضًا التدريب المستمر للأطقم التمريضية وتأثيره الإيجابي على تحسين المنظومة الصحية.

وأفادت بأن ورشة العمل تناولت أهمية التبادل الدولى فى مجال التمريض، وتحسين صورة التمريض لدى المجتمع المصري وسبل زيادة الاقبال على المهنة من خلال الحوافز الإيجابية، بالإضافة إلى المساندة المستمرة من جانب القيادة السياسية لتحسين أحوالهم العلمية والمالية والأدبية.

تحسين الهوية البصرية للأطقم التمريضية

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة كوثر محمود على أهمية تحسين الهوية البصرية للأطقم التمريضية فى هيئة الرعاية الصحية، كما تطرقت إلى دور الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تشمل الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل التى يرأسها وزير المالية.



كما أشارت نقيب التمريض إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للتمريض تتضمن سكن مناسب وتوفير حضانة لأبناء التمريض والوجبات المناسبة وغيرها من عوامل جذب الأطقم التمريضية.

وتطرقت إلى أهمية المجلس الصحي المصري وإعادة إصدار ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات لخريجى كليات التمريض والذى تم تطبيقه على دفعة الامتياز أكتوبر 2023، كما تناولت دور البورد المصرى والعربى للتمريض ودوره فى تحسين كفاءة أطقم التمريض.

قانون بدل المهن الطبية

كما أشادت الدكتورة كوثر محمود خلال كلمتها، بدور الدكتور اشرف شيحة، حيث إنه كان له الفضل عندما كان وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي فى تطبيق قانون بدل المهن الطبية للتمريض في الجامعات، بالإضافة إلى دوره الملحوظ فى جامعة بدر التى تعد من الجامعات المتميزة.



وفى ختام كلمتها، أشادت أيضًا بالدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والداعم الرئيسي للمنظومة الصحية وخاصة التمريض، كما تقدمت بالشكر للدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس جامعة بدر، والدكتورة شهرزاد غازي عميد كلية التمريض بالجامعة، والدكتورة غادة الجندي وكيله الكلية.

وبدوره أشاد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر، فى كلمته، بأهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية وتفانيهم فى العمل من أجل سلامة المريض المصرى، كما قام بتكريم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ على جهودها لتحسين المنظومة التمريضية.



IMG-20240304-WA0047

IMG-20240305-WA0052

IMG-20240304-WA0049

IMG-20240305-WA0054

IMG-20240304-WA0048

IMG-20240304-WA0043