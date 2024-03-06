الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: جولة ميدانية بعدد من منشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، بجولة ميدانية لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتأتي الجولة في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لكافة قيادات الهيئة ومدراء الأفرع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وأوضح بيان الهيئة، استهل المدير التنفيذي للهيئة جولته بزيارة مستشفى الحياة بورفؤاد، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من استقبال وطوارئ وعمليات وعناية مركزة، واستطلع آراء المرضى من متلقي الخدمة داخل المستشفى، للوقوف على مستوى جودة الخدمة الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة.

وتابع "التلواني" زيارته بتفقد وحدة طب أسرة بورفؤاد ثانِ، مستطلعًا آراء المنتفعين عن جودة الخدمة ومدة الانتظار داخل الوحدة وانتهت الزيارة الميدانية بتفقد سير العمل على أرض الواقع بمستشفيي السلام ودار صحة المرأة، موجهًا باتباع خط سير محدد للمترددين من العيادات الخارجية إلى الصيدلية، وذلك تيسيرًا على المنتفعين وتسهيلًا لحصولهم على الأدوية.

توافر كافة المستلزمات والأدوية

وقام المدير التنفيذي للهيئة بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية داخل كافة المنشآت الطبية وذلك للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من الأدوية داخل المنشآت، كما اطلع على آليات الإحالة داخل المنشآت الطبية، مؤكدًا على إزالة كافة التحديات لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين وبأعلى معايير الجودة وبكل سهولة ويُسر، فيما تابع أيضًا دورة العمل الإلكترونية للتموين الدوائي للتأكد من وجود دورة مخزنية إلكترونية مكتملة.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الهدف من الزيارات الميدانية هو الاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة كافة التحديات التي قد تواجههم، وذلك بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

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هذا، ورافق المدير التنفيذي للهيئة خلال جولته بمحافظة بورسعيد، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة، والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور على جوهر، مدير المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الرعاية الصحية بورسعيد جولة ميدانية معايير الجودة المنتفعين

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