الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كوثر محمود تتفقد عددًا من المنشآت الصحية ومعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالأقصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ بزيارة تفقدية لمحافظة الأقصر، إحدى محافظات التأمين الصحى الشامل، حيث تفقدت عددا من المنشآت الصحية، ومعاهد الرعاية الفنية للتمريض بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة العملية التعليمية الخاصة بطلاب التمريض.
وقامت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمتابعة البرامج التدريبية لرؤساء التمريض بالمنشآت الصحية وتمريض الرعاية الأولية وتمريض الطوارئ، كما تابعت البرامج التدريبية لمديري وأعضاء هيئة التدريس بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.

برنامج تدريبى القابلات

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أنه تمت متابعة البرنامج التدريبي الخاص بالقابلات والمؤهلات بشكل كامل للمشاركة في المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، كما تمت متابعة الأداء التمريضي بالمنشآت الصحية وتجهيز أفراد هيئة التمريض للاعتماد بمستشفى الكرنك.

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وقالت نقيب التمريض، إن الجولة تضمنت إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 5 مديرين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض، واختيار 6 رؤساء تمريض لوحدات ومراكز الصحية بالمحافظة وعضو لإدارة التمريض الفرع. 
وشهدت نقيب التمريض خلال جولتها بمحافظة الأقصر، مسابقة أوائل الطلاب لمعاهد رعاية الفنية للتمريض وتكريم أوائل الطلاب والمدرس المثالي، كما تضمنت الجولة تكريم أفراد هيئة التمريض بوحدة طب أسرة الأقصر الدولي وذلك لحصولهم علي الاعتماد لمدة 3 سنوات.

منظومة التأمين الصحى الشامل

وعلى هامش الزيارة، التقت الدكتورة كوثر محمود، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والذي أشاد بمنظومة التأمين الصحي الشامل كما أشاد بمنظومة التعليم الفني والمعاهد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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وخلال اللقاء، أشادت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فى تطوير المنظومة الصحية، كما أشادت بالدور البارز للدكتور أحمدالسبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظات. 
 

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التمريض المنشآت الصحية معاهد الرعاية الفنية القابلات الالف يوم الذهبية التأمين الصحي الشامل

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