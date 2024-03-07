الخميس 07 مارس 2024
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مصر

«الصحة» تنظم دورة تدريبية لعلوم صيدلة الأورام للعاملين بـ «التأمين الصحي» لرفع كفاءتهم

دورة تدريبية
دورة تدريبية

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية لصيادلة الأورام، من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تحت عنوان «دورة التميز لعلوم صيدلة الأورام»، وذلك تزامنًا مع مرور 60 عامًا على إنشاء هيئة التأمين.

ويأتي هذا التدريب العلمي، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، ويستمر على مدار يومين، ويضم جلسات علمية نظرية وحوارية بين الحاضرين من الصيادلة، وذلك بحضور عدد من الخبراء المصريين المتخصصين بمجال الأورام وعلى رأسهم الدكتور رأفت عبدالفتاح مدير مستشفيات المعهد القومي للأورام، وكذلك مشاركة عدد من الخبراء الأجانب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا التدريب يُقام للمرة الثالثة على التوالي، ويستهدف رفع كفاءة الصيادلة بمجالات علوم الأورام، وكيفية التعامل مع أدوية السرطانات والكيماويات المعالجة، فضلا عن نشر التوعية بضرورة اهتمام الصيدلي بطرق علاج مرضى السرطان، وجرعات العلاج، ومتابعة فرق التمريض في جرعات العلاج.

البحوث العلمية

وأضاف أن التدريب يشمل توفير أهم النظريات والبحوث العلمية حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال صيدلة الأورام، حيث يضم التدريب عدة محاضرات تشمل، تعريف الصيدلي بكافة مجالات التشخيص والعلاج الدوائي لجميع مرضى السرطان ومتابعتهم من قبل إشراف الجهات المختصة، ومحاضرة عن القيادة في مجال الرعاية الصحية.

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن هذه الدورة تساهم في تعريف الصيدلي بأهمية التعامل مع جميع المستحدثات لتطوير آليات العلاج لمرضى السرطان، مؤكدا أن وزارة الصحة، تولي اهتمامًا حقيقًا نحو استمرار تنظيم دورات وحلقات علمية ونقاشية بين العالمين بالقطاع الصحي بكافة التخصصات، على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعرب الحاضرين من الأطباء المتدربين عن مدى رضاءهم بهذه الدورة.

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كما أشار الدكتور وليد فؤاد رئيس اللجنة المنظمة للتدريب، إلى أن برنامج التدريب مدته 12 ساعة، ضمن البرنامج العلمي المعتمد من الاتحاد الاوروبي التخصصي لعلاج الأورام EUSOP، حيث يهدف إلى تعزير مهارات الصيادلة العلمين بهيئة التأمين الصحي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما يطرق التدريب إلى  إلى شرح الارشادات السريرية، واستشارات وتعليم المرضى، معايير الجودة في صيدلية الأورام، خطة وتوثيق الرعاية الصيدلانية، الطوارئ في علاج الأورام، معدات الحماية الشخصية والتعامل الآمن.

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية
الصحة دورة تدريبية علوم صيدلة الأورام التأمين الصحي البرنامج العلمي مهارات الصيادلة

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