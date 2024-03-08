الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

زاد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 عبر محركات البحث العالمية، وذلك بعد ما أعلن عدد من العلماء بدولة الهند عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الأخرى الذى يؤدي لظهور متحورات ومتغيرات جديدة من فيروس كورونا.

وأكد العلماء بدولة الهند إن الطفرات الجديدة من فيروس كورونا يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال من الطفرات السابقة، وهو الأمر الذى دفع الكثير من المواطنين البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية من الفيروس.

أعراض متحور كورونا الجديد 

تتراوح أعراض المتحور الجديد، ما بين البسيطة والمتوسطة، وتشمل تلك الأعراض الأتى…

الحمى والسعال والإعياء

احتقان وسيلان الأنف

الاسهال والصداع 

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أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية

ألم في العضلات 

صعوبة في التنفس

ارتفاع في درجة الحرارة

 الصداع والشعور بالضيق

 والتهاب الحلق.

في الحالات الشديدة، قد يعاني المرضى من انخفاض تشبع الأكسجين في الدم وضيق شديد في التنفس، مما يتطلب تهوية ميكانيكية.

كورونا يؤثر على الحوامل 

كشفت عدة دراسات متجمعة تم إجراءها على أكثر من 13000 امرأة حامل، قرابة 2000 امرأة منهن لديهنّ إصابة مؤكدة أو محتملة بفيروس كورونا وتمت مقارنة النتائج الصحية لهؤلاء النساء وأطفالهن مع حوالي 11000 إمرأة حامل أتت نتائج اختبار فيروس كورونا لهنّ سلبية أو كان لديهن أجسام مضادة لهذا الفيروس عند الولادة.

وأثبتت الدراسة إن فيروس كورونا تسبب فى إدخال الحوامل المصابات بالفيروس إلى وحدة العناية المركزة بمعدل 4 مرات تقريبًا، بالمقارنة مع النساء الحوامل اللواتي لم يصبن بفيروس كورونا، كما إنهن كنّ أكثر عرضة بمعدل 15 مرة لحاجتهن إلى تنفس اصطناعي، و7 مرات أكثر عرضة للوفاة.

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عاجل.. ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا

كما إنه سجّل لديهن خطرًا أعلى للإصابة بمقدمات الارتعاج، والجلطات الدموية، والمشاكل الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، كما أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات مصابات بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة للولادة المبكرة، وانخفاض بالوزن.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

يمكن الوقاية من فيروس كورونا باتباع الخطوات التالية..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.
 

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