عاجل.. ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا

يقول الخبراء إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزايدت خلال الأسابيع القليلة الماضية في دلهي وأوتار براديش وراجستان وبيهار؛ بسبب تقلبات درجات الحرارة وظهور سلالات أحدث وأكثر عدوى.

أبلغت دلهي عن 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تشهد الولايات الشمالية الأخرى مثل راجستان وأوتار براديش وبيهار أيضًا ارتفاعًا طفيفًا.

وقد أبلغت دلهي آخر مرة عن مثل هذه الأرقام في مايو من العام الماضي، وفي آخر 15 يومًا، سجلت دلهي 459 حالة إصابة بكوفيد، وهو ارتفاع من 191 في الأسبوعين السابقين و73 في فترة 15 يومًا قبل ذلك.

أثار الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء شمال الهند، بما في ذلك ولايات مثل دلهي وراجستان وأوتار براديش وبيهار، مخاوف ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية من انخفاض معدلات الاختبار، وظهور متغيرات متحولة إلى الظروف الجوية المتقلبة في شمال الهند.

الدكتور إتش جورو براساد، المدير السريري المساعد ورئيس قسم الطب الباطني، مستشفيات كير، بانجارا هيلز، حيدر أباد في مقابلة مع HT Digital يشارك الأسباب المحتملة وراء زيادة كوفيد في شمال الهند.

يقول الدكتور براساد المدير المساعد ورئيس قسم الطب الباطني، مستشفيات كير، بانجارا هيلز، إن الطفرات الجديدة يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال من الطفرات السابقة، كما أن هناك اتجاهًا خاصًا بالمنطقة للارتفاع في الحالات، وبينما يشهد شمال الهند ارتفاعًا حاليًا، فإن الحالات في جنوب الهند آخذة في الانخفاض.

"يتأثر الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد-19 في شمال الهند بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ظهور متغيرات متحورة، وانخفاض معدلات الاختبار، والموجات السابقة، والتغيرات الإقليمية، وتأثير الظروف الجوية، البقاء يقظًا واتباع الإجراءات الوقائية "، بما في ذلك التطعيم، يظل حاسما للتخفيف من انتشار الفيروس".

ظهور متغيرات متحولة: يرتبط ارتفاع حالات العدوى بظهور متغيرات متحولة شديدة العدوى، بما في ذلك Omicron XE وBA.2، مما يساهم بشكل كبير في الارتفاع الحالي.

معدلات الاختبار والعدد الفعلي: تشير معدلات الاختبار المنخفضة إلى أن العدد الفعلي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير، حيث لا تعكس الأرقام المبلغ عنها بشكل كامل المدى الحقيقي للعدوى.

• الظروف الجوية: تلعب أنماط الطقس غير المواتية، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة، دورًا حاسمًا في الارتفاع الأخير من خلال خلق بيئة مواتية لانتقال الفيروس.

الأعراض

يمكن أن يسبب مرض كوفيد-19 مجموعة من الأعراض، تتراوح من الخفيفة إلى الشديدة. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

• حمى

• سعال

• ضعف

• آلام الجسم

• سيلان الأنف

• انسداد الأنف

• صداع

في الحالات الشديدة، قد يعاني المرضى من انخفاض تشبع الأكسجين في الدم وضيق شديد في التنفس، مما يتطلب تهوية ميكانيكية.

نصائح وقائية

لحماية نفسك ومنع انتشار الفيروس:

1- اغسل يديك: اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

2- تجنب لمس وجهك: امتنع عن لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك.

3- التباعد الجسدي: حافظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام عن الآخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة.

4- ارتداء الأقنعة: استخدم الأقنعة، خاصة في أوقات انتشار العدوى العالية.

5- النظافة الجيدة: قم بتغطية فمك وأنفك عند العطس أو السعال.

6- حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من السوائل لتبقى رطبًا جيدًا.

7- تجنب المرضى: قلل الاتصال الوثيق مع الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية.

8- تدفق الهواء الداخلي بشكل جيد: التأكد من التهوية المناسبة بالداخل.

9- التطعيم: احصل على التطعيم لحماية نفسك وتقليل شدة الأعراَض.