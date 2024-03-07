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مصر

سلالة JN.1.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال، محركات البحث العالمية، حيث يتم وصف المتحور بكونه سريع الانتشار حيث انتشر فى دول عديدة من بينها مصر.

متحور فيروس كورونا JN.1

ويعد متحور JN.1 هو الصورة الأكثر شيوعًا وانتشارًا من الفيروس، وتحدث التحورات فى كافة الأمراض التنفسية ومن بينها فيروس كورونا، ويمكن لهذه التغييرات في بعض الأحيان أن تسمح للمتحورات المختلفة بالانتشار بشكل أكثر فعالية.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 

يسبب متحور فيروس كورونا الجديد الأعراض الآتية:

ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير JN.1 على الحوامل والأطفال

آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.
احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

ومن الملاحظ أن جميع الأعراض تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة، ولكن فى حال ظهرت أعراض أكثر حدة أو قد تشبه مع أعراض أمراض أخرى، فيجب استشارة الطبيب فورًا.

متحور كورونا يؤثر على الحوامل 

أثبتت دراسة حديثة أنّ حوالي 3٪ من النساء الحوامل المصابات بـ"كوفيد-19" احتجن إلى عناية مركزة، وحوالي 4٪ احتجن إلى نوع من الرعاية الحرجة، وفاق ذلك بكثير عدد النساء الحوامل اللواتي احتجن إلى هذا النوع من الرعاية جرّاء إصابتهنّ بعدوى أخرى، كما أكدت أن فيروس كورونا قد يزيد من خطر الإملاص (ولادة الجنين ميتًا).

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طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل:
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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