الصحة: إطلاق قافلة طبية موسعة على مدار 4 أيام بمحافظات الغربية ومطروح وأسيوط بداية من اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان قافلة طبية على مدار 4 أيام، بمحافظات (أسيوط، مطروح، الغربية)، وذلك بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، وتسهيل وإتاحة الوصول إليها، وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال تقديم الخدمات العلاجية، وتنظيم الأسرة، ودعم صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى خدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار "100 مليون صحة".

ندوات توعوية

وتابع "عبدالغفار" أن القافلة تقدم خدمات في تخصصات: العظام والجلدية والرمد والأنف والأذن والجراحة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية للمترددين على القوافل الطبية، وكذلك خدمات الصحة المدرسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن القافلة تستهدف 57 قرية بالمحافظات الثلاث، بواقع: الغربية 20 قرية، مطروح 12 قرية، أسيوط 25 قرية، مشيرة إلى أن القوافل تستهدف السيدات في سن الإنجاب والأطفال والمراهقين وكبار السن، للعمل في ثلاثة محاور مختلفة تشمل: (التغذية، صحة المرأة والطفل، محور الشباب والمراهقين)، وذلك من خلال الزيارات الإشرافية للتدريب على رأس العمل، وتوفير المغذيات الدقيقة للحوامل والطفل، وإجراء الأشعة التليفزيونية للسيدات الحوامل بالمجان، فضلًا عن بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية، ورفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز صحة الأم والطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعة والعودة للطبيعة، وكذلك تقديم الوجبات في المدارس المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي لبناء حياة أفضل.

وأكدت الدكتورة سعاد عبدالمجيد العمل على حث المواطنين للإقبال على القافلة منذ الأسبوع الماضي، فضلًا عن توافر وسائل انتقال لأهالي سيوة بمحافظة مطروح لتسهيل الوصول للقافلة لتلقي الخدمات في مكان القافلة بجوار مستشفى سيوة المركزي.