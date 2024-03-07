الخميس 07 مارس 2024
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مصر

مصر وكوبا تبحثان التعاون في التكنولوجيا الحيوية وتصنيع اللقاحات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، والدكتورة مارثا أيالا أفيلا، مدير مركز (CIGB) للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ضمن برنامج زيارته لدولة كوبا.

تأتي زيارة وزير الصحة والسكان إلى دولة كوبا في إطار لبحث مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال الرعاية الأساسية، حيث يعد نظام الرعاية الأساسية الكوبية واحدا من أفضل نظم الرعاية الأولية على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع الدكتورة مارثا، ومسئولي المركز، فرص التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتصنيع اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.

مجال التجارب السريرية

وأضاف عبدالغفار أن الوزير ناقش سبل التعاون في مجال التجارب السريرية للقاحات والمنتجات البيولوجية، إلى جانب بحث التعاون في مجال تسلسل الجينات ومختبرات الجينات.

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وتابع أن الاجتماع تطرق إلى فرص التعاون في تبادل الأعمال البحثية بمجال التكنولوجيا الحيوية، والجينوم وتسلسل الجينات والهندسة الوراثية، علاوة على بحث التعاون في مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والقضاء عليها، وأيضا في الأبحاث المتعلقة بالتغيرات الجينية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطانية.

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وأشار عبدالغفار إلى أن مركز (CIGB) يعتبر أحد مراكز البحث والتطوير والإنتاج والتسويق لمنتجات التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية الجديدة والتي تقدم أكبر مساهمة علمية وتقنية في الصحة، وله مكانة دولية قوية في الابتكار بمجال التكنولوجيا الحيوية، المتوافقة مع البيئة.

الصحة فرص التعاون القطاع الصحي التكنولوجيا الحيوية التجارب السريرية تصنيع اللقاحات

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