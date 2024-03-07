وفد بالصحة يتفقد أول منطقة حرة للتنمية في كوبا لجذب الاستثمارات

تفقد وفد وزارة الصحة والسكان، يرافقه وزير الصحة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، منطقة «مارييل» الحرة للتنمية، وهي المنطقة الأولى من نوعها في كوبا، والتي تم تصميمها لجذب الاستثمارات في إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منطقة «مارييل» الحرة تعمل على استخدام العلم والابتكار، والتقنيات النظيفة، لتشجيع الصناعة مع التركيز على تبادل الواردات، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص جديدة للعمالة.

وأشار «عبدالغفار» أن جميع صادرات كوبا -عبر منطقة مارييل- معفاة من دفع الرسوم الجمركية، موضحا أن مكتب منطقة مارييل للتنمية الخاصة، هو كيان ملحق بمجلس الوزراء الكوبي، وه المسؤول عن إدارة المنطقة، ومراقبة أنشطتها، وإعداد وتنفيذ برنامج التطوير والأعمال.

منصة إنتاج لوجستية

وأضاف «عبدالغفار» أن منطقة مارييل توفر منصة إنتاج لوجستية من الدرجة الأولى، والتي تعمل على تسهيل مستوى أعلى من الإنتاج الوطني مع تقليل تكاليف الاستيراد، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر.

كان وفد بوزارة الصحة والسكان، قد تفقد فى وقت سابق برفقه وزير الصحة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، شركة بايو كوبا فارما Biocubafarma، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتورة مايدا موري بيريز.

تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، إلى دولة كوبا في إطار دعم التعاون، والبحث عن فرص واعدة للاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل القومي المصري، بالشراكة مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه عقب انتهاء جولة وفد وزارة الصحة والسكان، في الشركة، تم عقد اجتماع مع وزير الصحة العامة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، ومسئولي الشركة، بحث خلاله فرص التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والبحوث الصيدلانية.