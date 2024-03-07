12 ألف مشارك باحتفالية اليوم العالمى للمرأة بمراكز الشباب فى الإسكندرية

نظَّمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تضمنت مسيرة المشي وألعابًا ترفيهية لعظيمات الإسكندرية، التي انطلقت من مركز شباب الحرمين، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضة"، فضلًا عن افتتاح معارض الفتاة والمرأة وذلك بمشاركة 12 ألف عضو بمراكز الشباب.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المسيرات بجميع محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة أندية الفتاة والمرأة وعضوات الهيئات الشبابية والرياضية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، وأبناء مراكز الشباب والهيئات الرياضية من القادرون باختلاف.

وتوجهت وكيل شباب ورياضة الإسكندرية، عقب المسيرة، إلى النادي النوبي، حيث انطلقت احتفالية كبرى لكل الهيئات الشبابية والرياضية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

وتضمنت معارض أندية الفتاة والمرأة منتجات جلود وإكسسوارات وكروشيه ومنتجات رمضان وزينة وصابون ومنتجات غذائية وأشغالًا يدوية بمشاركة نحو 10 آلاف سيدة من الهيئات الشبابية والرياضية.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضحت الشريف أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مشيرةً إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

وأشادت الشريف بدور المحافظة في الدعم الكامل للمرأة السكندرية على الأصعدة كافة.

وثمَّنت وكيل الوزارة الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمرأة المصرية، مشيدة بدور عظيمات مصر في مختلف أوجه الحياة، وأنها طاقة النور التي غيَّرت المجتمع إلى الأفضل برعايتها لأبنائها كأم، وكذلك ما تقدمه للمجتمع من خدمات جليلة أسهمت في التغير في مجالات عدة (ثقافية وفنية ورياضية وطبية)، موجهة تحية تقدير واعتزاز إلى عظيمات مصر.

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