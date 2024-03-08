وفرت الدولة مزايا للمواطنين المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة، حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

كارت الخدمات المتكاملة

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والمزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة للمستفيدين من ذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية…

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.

- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تشمل المميزات التى قدمتها الدولة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوى الإعاقة الأتى…