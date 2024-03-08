الجمعة 08 مارس 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

وفرت الدولة مزايا للمواطنين المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة، حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

كارت الخدمات المتكاملة 

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، والمزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة للمستفيدين من ذوى الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

 رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية…

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي 
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي 2024

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

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خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 

تشمل المميزات التى قدمتها الدولة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوى الإعاقة الأتى…

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
     
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