رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة من أكثر الامتيازات أهمية التي وفرها قانون ذوي الاعاقة لهم ومن خلاله يمكن االاستفادة بمختلف الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كارت الخدمات المتكاملة 2024

ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال المواقع المتاحة سواء للاستعلام عن الكارت للمتقدمين او الحاجزين لكشف طبي للحصول عليه.

من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة واستخراجه يجب إجراء كشف طبي يحدد درجة وشدة الاعاقة وبناء عليه يتم استخراج الكارت باللون المحدد لدرجة الاعاقة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة يكون من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

وبعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يكون الاستعلام عن موعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة ويكون ذلك من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنا.

في الرابطين وخطوتي الاستعلام السابقتين يكون من خلال إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة ثم الضغط على كلمة استعلام أو بحث وفق الظاهر أمامك على الشاشة.

بعدها تظهر نتيجة أو حالة الشخص المتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

امتيازات كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفر كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الاعاقة عدد من الامتيازات التي يحصلون عليها بمجرد حصولهم عليه منها