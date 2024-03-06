الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل وكرامة” 1.2 مليون شخص بقيمة 9 مليارات جنيه سنويا بما يصل لحوالي 28% من قيمة المستفيدين.

الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات

وقد وضعت وزارة التضامن بعض الخطوات التى من خلالها يتم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لاشخاص ذوي الإعاقة وهى:-

الدخول على موقع المجالس الطبية التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

اختيار الاستعلام عن الكشف على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ادخال الرقم القومي للمستعلم على الايقونة.

ظهور نتيجة الكشف سواء بالقبول والتحويل الى وزارة التضامن لاستخراج الكارت أو برفض القومسيون الطبي.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أما عن مميزات بطاقة الخدمات، أكدت وزارة التضامن انها تضم العديد من الخدمات ومنها:-

حق المستفيد فى الجمع بين معاشين.

التعيين بنسبة 5% من أعداد العاملين بالوظائف الحكومية.

الكشف المجانى بالمستشفيات.

الاعفاء ضريبي على الأجهزة التعويضية.

له الحق فى الدمج في سواء فى مدارس التعليم الأساسى لاشخاص ذوي الإعاقة أو المعاهد والجامعات.

وأضافت ان من مميزات البطاقة ايضا، إتاحة وتهيئة 35 محطة من محطات مترو الانفاق وعدد من محطات القطارات عن طريق تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

صندوق عطاء

أوضحت أن صندوق عطاء تمكن فى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ انشائه من 3 سنوات، حيث استطاع أن يمول أكثر من مشروع للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نجح فى توفير لهم  في 3 جامعات حكومية، وتم تسليم ما يقرب من 147 كرسي، بالاضافة الى تم أول دار رعاية للمسنات الكفيفات.

أما الاعاقات التى يدعمها صندوق عطاء هى السمعية، الحركية، البصرية، الذهنية، صعوبات التعلم، متعددي الإعاقة والتوحد.

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