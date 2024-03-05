الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التضامن تعلن عن خدمات صندوق عطاء للأشخاص ذوى الإعاقة

جريدة الدستور

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن صندوق عطاء استثماري خيري يعمل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعيد إحياء فكرة الوفق الخيري الاستثماري، حيث يقوم الاشخاص أو الشركات بشراء وثائق فى الصندوق، ويتم توجيه الأرباح لتمويل مشروعات لخدمة وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالشراكة في التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال الإعاقة.

أنواع الاعاقات

أما عن أنواع الإعاقات التي يدعمها الصندوق، أكدت الوزارة أنها:-

السمعية

البصرية

الحركية

الذهنية

صعوبات التعلم

متعددي الإعاقة

التوحد

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محاور عمل الصندوق

تكافؤ الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

التمكين الاقتصادي.

توفير الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة فى القرى المحرومة من الخدمة.

أما عن استثمارات الصندوق، فأوضحت أنه تم تحقيق الآتى:-

- تمويل أكثر من ٢٠ مشروعًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فى ٣ سنوات.

- تحقيق الإتاحة المكانية في ٣ جامعات حكومية وتم تسليم أكثر من ١٤٧ كرسيًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تم توصيل خدمات التأهيل لأكثر من ١٠ آلاف من أطفال ذوي إعاقة في القرى المحرومة من الخدمة من خلال ٦٧ وحدة في ١٠ محافظات.

- تم تجهيز أول دار رعاية للمسنات الكفيفات في مصر.

- تهيئة أكثر من ٥٦ مدرسة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والذهنية في القاهرة والجيزة، وأسيوط، وتم إنشاء ٥ مدارس حقلية في محافظة المنيا.

وأكدت أن أرباح الصندوق موجهة لتمكين أكثر  من ١١ مليونًا من ذوي الإعاقة في مصر، ٢% من أصل الأموال مخصصة للصرف على الإداريات والتسويق.

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