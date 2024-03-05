القباج تشهد توقيع عقود شراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي لدعم ذوي الإعاقة

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود شراكة بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" ومؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الوزارة أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8.2 مليار جنيه خصمًا من برنامج "كرامة"، بالاضافة الى استخراج 1.051.476 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019، وجارى استخراج عدد 27 الف بطاقة أخرى من خلال عدد 234 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى الجمهوية.

وقامت الدولة من خلال بنك ناصر بتأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية، بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وقد انطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه كما يساهم بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حرص البنك واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، وخاصة من ذوي الهمم.