الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

التضامن: 31 وحدة بالجامعات لتقديم الدعم للطلاب الأولى بالرعاية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت وزارة التصامن الاجتماعي إن عدد وحدات التضامن الاجتماعي يصل لـ31 وحدة في 31 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، حيث تعمل الوزارة على التوسع في باقي الجامعات المصرية، لدعم الطلاب الأولى بالرعاية غير القادرين على تحمل تكاليف مصروفاتهم الدراسية، كما تعمل على حصر طلاب ذوي الإعاقة لبحث احتياجاتهم طبقًا لنوع إعاقتهم سواء بتوفير أجهزة تعويضية أو كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، ولاب توب ناطق للمكفوفين أوغيرها من الخدمات الأخرى، وجار العمل على تنفيذ الإتاحة داخل عشر جامعات مستهدفة بالتعاون مع صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري.

 

وحدات التضامن الاجتماعي

وأضافت أن الوحدات تعمل على تعزيز الوعي الإيجابي للطلاب للاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، كما تستهدف دمج جميع الطلاب في نسيج واحد دون النظرلاختلافاتهم الطبقية أو غيرها، وأيضًا تحفيزهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر، بالإضافة إلى العمل على توظيف طاقاتهم وقدراتهم نحو الوفاء بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية والتنشئة على أهمية التطوع. 

وأعلنت الواحدات عن مسابقة طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج الوحدات التضامن.

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بيوت التطوع

أما عن بيوت التطوع، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على جذب الطلاب داخل الجامعات المصرية بهدف شرح كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج المجاني، من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر، بالإضافة إلى تصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات ومنها كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى عدد من الشباب.

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