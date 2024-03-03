الأحد 03 مارس 2024
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مصر

التضامن: إقبال كبير على برنامج "بالوعي مصر بتتغير" في المناطق المطورة

جريدة الدستور

قال أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلي بوزارة التضامن، إن هناك اقبال كبير من سكان قاطني المناطق بديلة العشوائيات على برنامج "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" أحد برامج الوزارة الذي يستهدف توفير الخدمات والتوعية لسكان هذه المناطق البديلة، موضحًا أن البرنامج استهدف حتى الآن 7 مناطق هى "أهالينا ١، أهالينا ٢"، "المحروسة ١، المحروسة ٢"، معًا، أرض الخيالة، سن العجوز روضة أكتوبر، ١٥ مايو، وروضة السيدة.


وأكد "شاهين" لـ"الدستور"، أنه يتم استقبال المستفيدين والمتقدمين لبرنامج "تكافل وكرامة" للإجابة عن استفساراتهم والاستعلام عن طلباتهم، بالإضافة إلى تسجيل طلبات اشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، أيضًا توجيههم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، كما أن هناك إقبال من السيدات على مشروعات التمكين الاقتصادي وفصول محو الأمية.

وأشار إلى أنه يتم توزيع استمارة وعي للسلوك المجتمعي على سكان هذه المناطق لرصد السلوكيات المجتمعية بـ12 قضية مجتمعية هي النظافة والصحة العامة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية،، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

 

ولفت إلى أن هناك تعاون مع الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة والسكان، لتوفير الخدمات الطبية لأهالي هذه المناطق سواء بالكشف عن الإعاقة او العيون أو الأطفال أو غيرها من التخصصات الأخرى، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لهم.

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وأكد إقامة منطقة ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال، على هامش القوافل، كما يتم تقديم عروض مسرحية باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا المحتمعية، هذا بالإضافة إلى اشتراك وزارة الثقافة بتقديم عرض عرائس للأطفال.

وأطلقت الوزارة حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

أحمد شاهين وزارة التضامن بديلة العشوائيات بالوعي مصر بتتغير للأفضل تكافل وكرامة

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