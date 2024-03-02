السبت 02 مارس 2024
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مصر

المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق مبادرة تستهدف أبناء المناطق الحدودية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تنفيذًا لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية، ويأتي هذا من واقع حرص الوزارة على تحقيق دمج كامل لمختلف الفئات والمناطق الجغرافية بمختلف التدخلات والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وقد انطلق أول تدريبات المبادرة داخل منطقة النوبة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ 20 تدريبًا خلال المرحلة التجريبية بمناطق "سيوة، ومرسى مطروح، وواحة الخارجة، وشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين".
 
كما سيعمل المشروع، خلال هذه المرحلة، على رصد احتياجات أبناء هذه المناطق ودراسة طبيعة المشكلات الأسرية السائدة تمهيدًا لتطوير محتوى توعوي يلبي احتياجات أبناء هذه المناطق بما يدعمهم في بناء كيان أسري مستقر والحفاظ عليه، كما سيتم أيضًا من واقع رصد الاحتياجات تحديد الآليات المثلى لتنفيذ هذه المبادرة مع أبناء المناطق الحدودية.
 
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تمثل المبادرة السادسة عشرة لمشروع مودة، الذي استطاع منذ إطلاقه تدريب ما يقرب من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى استفادة 4.9 مليون مواطن مصري من منصته الرقمية للتعلم عن بعد.  
 
وقد أعلنت وزيرة التضامن عن تفعيل خدمة الاستشارات الرقمية "اسأل مودة" على هذه المنصة، حرصًا من الوزارة على استكمال التواصل مع الشباب والأسر والعمل على تقديم الدعم لهم بشكل مجاني وفي سرية تامة.

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وفي سياق آخر قال أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلي بوزارة التضامن، إن قوافل "بالوعي مصر بتتغير" تستهدف توفير الحماية والرعاية والتنمية للمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وأكد "شاهين"، لـ"الدستور"، أن هناك تعاونًا مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الصحية لأهالي سكان المناطق بديلة العشوائيات ضمن قوافل "بالوعي مصر بتتغير"، موضحًا أن الخدمات الطبية تستهدف توفير الكشف الطبي لعدد من التخصصات، منها العيون والنساء وكشف الإعاقة وغيرها، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لهذه التخصصات.

التضامن الاجتماعي مودة المشكلات الأسرية بمختلف التدخلات والبرامج الإستشارات الرقمية

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