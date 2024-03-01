وزيرة التضامن تصل المنيا لتفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن "حياة كريمة"

وصلت، قبل قليل، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة المنيا، مع وفد منظمة الـ"فاو"، وكان في استقبالها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وتتضمن زيارة وزيرة التضامن تفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن مشروع تحسين سبل العيش المُنفَّذ بعددٍ من قرى "حياة كريمة" بالمنيا.

وتم استقبال الوزيرة في أرض المشروع، ثم تفقدت "القباج" محصول الخير الذي يُعد أحد المحاصيل الزراعية الواعدة في مشروع تحسين سبل العيش بقرى "حياة كريمة".

الدكتورة نيفين القباج،

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الدكتورة نيفين القباج،

الدكتورة نيفين القباج،