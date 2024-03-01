الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزيرة التضامن تصل المنيا لتفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن "حياة كريمة"

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

وصلت، قبل قليل، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة المنيا، مع وفد منظمة الـ"فاو"، وكان في استقبالها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. 

وتتضمن زيارة وزيرة التضامن تفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن مشروع تحسين سبل العيش المُنفَّذ بعددٍ من قرى "حياة كريمة" بالمنيا. 

وتم استقبال الوزيرة في أرض المشروع، ثم تفقدت "القباج" محصول الخير الذي يُعد أحد المحاصيل الزراعية الواعدة في مشروع تحسين سبل العيش بقرى "حياة كريمة".

الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
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423541687_711133937553922_6322988121316809855_n
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج،
وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة المنيا منظمة الفاو القيادات الشعبية المشروعات الريفية حياة كريمه

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