الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1646 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية كفر الصالحين فى المنيا

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنها قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1646 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال علاج إلي المستشفيات خلال القافلة الطبية والعلاجية التي نظمتها بقرية كفر الصالحين بمركز مغاغة شمال المحافظة وأستمرت علي مدار يومي 19 و20 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة ق

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امت بتوقيع الكشف الطبي علي 1646 حالة مترددة علي النحو التالي 297 حالة جراحة و475 حالة أطفال و281 باطنة و88 نساء و67 أسنان وعدد 163 جلدية و119 أنف وأذن و95 رمد و61 تنظيم اسرة و136 تحاليل مختلفة و11 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية وخلع أسنان بعيادة الأسنان لعدد 4 حالات وكشف مبكر للسكر والضغط لعدد 113 متردد وتحويل 9 حالات للمستشفي لأستكمال العلاج وتنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 127 متردد.

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وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

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صحة المنيا الكشف علي 1646 حالة قافلة طبية ضمن حياة كريمة قرية كفر الصالحين بمغاغة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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