غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية كفر الصالحين بمغاغة

تنظم مديرية الصحة في محافظة المنيا، قافلة طبية علاجية بقرية كفر الصالحين بمركز مغاغة شمال المحافظة، غدًا الإثنين، على مدار يومين متتاليين 18 و19 من ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد سبق وأعلنت أنها تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية، التي نفذت يومي 13 و14 ديسمبر الجاري بقرية منشأة الدهب التابعة لمركز المنيا عن توقيع الكشف على 1827 حالة وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددًا من التخصصات المختلفة منها "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن"، وضمت إجراء الكشف الطبي على 355 حالة جراحة، 359 حالة أطفال، 287 باطنة، 109 نساء، 87 حالة أسنان، 305 جلدية، 141 أنف وأذن، 57 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 150 تحليلا مختلفا و8 حالات موجات صوتية و4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 125 حالة، وإجراء 11 حالة خلع أسنان وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 205 مترددين.