الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنيا: المرور على 1320 منشأة غذائية وتحرير 386 مخالفة خلال حملات تفتيشية

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي المنأت الغذائية لصحة المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جهته، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور على 1320 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أسفرت عن تحرير 386 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

كما أوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 289 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1856 كجم أغذية مختلفة و207 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 203 كجم أغذية مختلفة و1270 لتر عصائر وخل للاشتباه فى الصلاحية، وتم استخراج 2190 شهادة صحية.

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صحة المنيا تحرير 386 مخالفة المرور علي 1320 منشأة غذائية حملات تفتيشية ورقابية الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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