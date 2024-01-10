إزالة وإيقاف 29 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

نفذت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها علي عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، موجهًا كلامه برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه للقضاء على البناء العشوائي.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة لإزالة التعديات تحت اشراف حسن محمدالسيد نائب رئيس المركز وعبدالمنعم صابر رئيس قريه ابا وسعد فخري رئيس قريه طنبدي أسفرت عن إزالة وايقاف عدد ٤ حالات تعدى على ألارض الزراعيه فى المهد بمساحه ٧٥٠ مترتقريبا بوحده طنبدي ووحده اباوحي شرق وبحضور ومديري التنظيم والازاله وتم التحفظ علي أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية ببنى مزار قامت بتنفيذ حملة ازالة لتعديات على أراضى زراعية والبناء المخالف وأملاك دولة حيث قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة بإزالة ٤حالات خارج الحيز العمراني على ارض زراعية بحوض الخمسين وقرية ميتوشلح على مساحة ٢قيراط ونصف كما تمكن محمد عيد رئيس حى غرب واحمد بهلول مدير الازالات من إزالة ٣ حالات تعدى على ارض زراعية بحوض خزام وبطريق ابو حرب على مساحة ٢قيراط و١٤ سهم وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف حالة هدم منزل بدون رخصة مساحتة ١٠٠متر بشارع بلال بن رباح، الى جانب ردم حالة حفر قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر بشارع متفرع من طريق البحر وازال ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس حالة تعدى بالبناء فى المهد على أرض زراعية بحوض القنطره بقرية طمبو على مساحه ١٥سهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

واعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان قرى وأحياء المنيا نظمت حملات تكثيفيه لأزالة كافة ألتعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزاله فوريه لـ ١٥ حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ١٧٠١وتفاصيلها كالاتى ٥ حالات بقرية نزلة حسين تعدى على املاك الدوله مبانى بمساحة ١٨٠ متر و٢ حالة تعدى بقرية تله تعدى على اراضى زراعية حفر أساس إعادة تعدى بمساحة ٣ قيراط و٣ حالات بقرية دمشير تعدى على اراضى زراعية حفر أساس بمساحة اتنين قيراط و٦اسهم وحاله بقرية البرجاية تعدى على اراضى زراعية حفر أساس بمساحة قيراط و١٨ سهم وحالة بقرية طوخ الخيل تعدى على اراضى املاك الدوله حفر وبناء بمساحة ١٠٠ متر وحاله بقرية بنى احمد الغربيه تعدى على اراضى زراعية مبانى بمساحة ٨اسهم وحاله بحى غرب المدينه تعدى على اراضى زراعية حفر أساس مبانى بمساحة ١٩ سهم وتم التعامل الفورى معهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وحى غرب.

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