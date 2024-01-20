السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية بأبوقرقاص في المنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نظَّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية مكبرة علي المحلات التجارية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والألتزام بمواعيد التشغيل وضبط كل المخالفات.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية؛ لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج، وأسفرت عن ضبط وتحرير عدد ٢٠ محضرًا متنوعًا. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من توافر احتياجات المواطينن وعدم استغلالهم وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية؛ حرصًا على صحة المواطنين ومنع أية محاولة لاحتكار السلع وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات والتي تتم يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها تأتي بالتعاون والتنسيق بين إدارة التموين والجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز المنتج والمحلات التجارية بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بأبوقرقاص بالمنيا
المنيا 20 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والمحلات التجارية مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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