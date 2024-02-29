"التضامن" لـ"الدستور": قوافل "بالوعي مصر بتتغير" استهدفت 7 مناطق بديلة للعشوائيات

قالت الدكتورة ريمونة كنعان مستشار التسويق الاجتماعي بوزارة التضامن، إن قوافل "بالوعي مصر بتتغير" يتم إطلاقها في عدة مناطق وقرى منها المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" في 7 مناطق هي أهالينا ١، أهالينا ٢، المحروسة ١، المحروسة ٢، معًا، أرض الخيالة، سن العجوز روضة أكتوبر، ١٥ مايو، وروضة السيدة.

وأكدت "كنعان" لـ"الدستور"، أن القوافل تتم وفقًا لمنهجية بحثية لمعرفة احتياجات الأسر في هذه المناطق المطورة، موضحة أنه من خلال البحث يتم توفير الخدمات الاجتماعية، والصحية والتعليمية وغيرها، كما يتم توزيع استمارة وعي للسلوك المجتمعي على كل سكان المنطقة يتم من خلالها رصد السلوكيات المجتمعية بـ12 قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

وأشارت إلى ان البحث يتم إرساله للجنة تطوير العشوائيات المكونة من عدة وزارات وترأسها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لحصر احتياجات هذه الأسر، لافتة إلى أن التدخلات التي تخص وزارة التضامن يتم العمل عليها ومنها تطوير الحضانات وتوفير الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة وعدد من الأنشطة الأخرى، أما الخدمات الأخرى يتم عرضها على اللجنة حيث تتولى تنفذها الوزارات أو الهيئات المختصة بها.

ودشن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" سادس قوافله التنموية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وذلك في إطار جهوده التنموية، حيث انطلقت القافلة بمنطقة أرض الخيالة بحضور قيادات البرنامج وبالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ووزارتي الصحة والثقافة وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



وأطلقت الوزارة قوافل "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.