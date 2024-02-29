الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن الاجتماعي" تدشن سادس قافله تنموية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات بمنطقة أرض الخيالة

التضامن الاجتماعي
"التضامن الاجتماعي

دشن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" سادس قوافله التنموية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وذلك فى إطار جهوده التنموية، حيث انطلقت القافلة بمنطقة أرض الخيالة بحضور قيادات البرنامج وبالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ووزارتي الصحة والثقافة وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

هذا وتضمنت القافلة عددا من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث نفذت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، والباطنة، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

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وعلى الجانب التنموي قام فريق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"  باستقبال المواطنين وتلقى الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفوري فى عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، هذا بالإضافة إلي فتح باب التقديم الجديد لبرنامج "تكافل وكرامة" بغض النظر عن عنوان المسكن، ويأتي هذا بناءً علي القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة، ويأتي هذا القرار تيسيرا علي سكان مناطق بديلة العشوائيات بشرط تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.

كما قام برنامج "لا أمية مع تكافل" بعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى محو الأمية.

ومن خلال محور التمكين الاقتصادي، استقبلت القافلة المواطنين، حيث تم توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التى يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة باستهداف التأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الانتاج والقروض، حيث قام بنك ناصر الاجتماعي بالتعريف ببرنامج مستورة وفاتحة خير، وتلقي طلبات الراغبين فى الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية.

كما انطلقت القافلة بنشر التوعية بخدمات التأهيل لذوي الإعاقة بين الحضور ومساعدة المستفيدين من ذوى الإعاقة فى خدمات الاستعلام والتسجيل، وتسجيل طلباتهم في الحصول علي أطراف صناعية، أجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، هذا بالإضافة إلي فريق عمل حملة "هنوصلك" الذي ساعد الأسر في التقديم والحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، كما قامت مكاتب الاستشارات الأسرية بتقديم التوعية بمفاهيم الكيان الأسرى الناجح.

وعلى هامش القافلة تم إقامة منطقة ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال، وقدمت جمعية تواصل عرضا مسرحيا باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا المحتمعية، هذا بالإضافة إلى اشتراك وزارة الثقافة بتقديم عرض عرائس للأطفال.

 

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الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"  بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، حيث تعمل على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

الخدمات والأنشطة التنموية وزارتي الصحة والثقافة نك ناصر الاجتماعي المناطق المطورة بديلة العشوائيات بنك ناصر الاجتماعي برنامج لا أمية مع تكافل

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